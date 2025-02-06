В Приморье отловили одинокого тигренка, оставшегося без матери

Охотнадзор отловил амурского тигренка, который остался без матери и вышел в поселок Ольга в Приморье, сообщается в Telegram-канале регионального минприроды.

Возраст тигренка составляет 5-6 месяцев. Отмечается, что в таком возрасте его нахождение без матери неестественно, он может погибнуть.

Тигренка везут в реабилитационный центр «Тигр» в селе Алексеевка, где он будет находиться некоторое время, пока не подрастет.

«В подавляющем большинстве самка гибнет по вине браконьера, но редко бывают случаи, когда она гибнет от другого тигра или медведя», — рассказал гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Ранее сообщалось, что тигры самец Борис и самка Светлая не являются родными братом и сестрой, но росли вместе после потери родителей. В детстве их разлучили ученые, но со временем Борис нашел Светлую, и у хищников образовалась пара.