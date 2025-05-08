В Приднестровье появилась мемориальная доска красноармейцу Гитлеру

В Приднестровье открыли мемориальную доску в память о бойце 73-го пулеметного батальона Красной Армии Семене Гитлере, сообщает ТАСС .

В этих краях он боролся с фашистами в 1941 году. Церемония открытия памятной доски прошла на взорванной во время Великой Отечественной войны долговременной огневой точке Тираспольского укрепленного района.

Известно, что солдат при обороне Одессы около 8 суток огнем с помощью пулемета уничтожал противника и, поддерживая атаку стрелкового взвода, продолжал вести бой, несмотря на то, что взвод попал в окружение. Когда у него закончились все боеприпасы, он ползком пробирался десять километров до своих войск.

Отмечается, что за проявленное мужество и героизм Семён Гитлер был удостоен ордена Отечественной войны II степени, медалей «За отвагу», «За оборону Одессы» и «За оборону Севастополя» (посмертно).

Он погиб при обороне Севастополя в июле 1942 года. В приказе о его награждении фамилию изменили на «Гитлев».