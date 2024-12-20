В предвкушении премий: психолог назвал причину активности трудоголиков в декабре

Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, что трудоголизм часто служит защитным механизмом от психологического дискомфорта, помогая избежать личных проблем, сообщает Life.ru .

Декабрь для многих — время завершения рабочих задач и предвкушения новогодних премий. Но для трудоголиков это настоящий пик активности, триумфальное завершение года, вишенка на торте из бесконечного рабочего процесса.

Декабрьская суета в компании становится для них средой обитания, где они чувствуют себя незаменимыми и продуктивными. Ускоренный ритм, ожидание премии и похвалы руководства — вот что заставляет трудоголика работать до изнеможения.

«Если выполнение месячного плана можно как-то проигнорировать, то когда на кону 13-я зарплата, у любого создается ощущение срочности и желание не потерять премиальные в последнюю минуту», — отметил эксперт.

Адреналин, ощущение значимости, похвала на корпоративе — все это важнее личных отношений и отдыха. Однако работа не решает личных проблем, а лишь маскирует их, превращаясь в ложную зону комфорта.

Поэтому важно помнить, что бегство в работу — это не решение, а временный обман самого себя. Уникальность декабрьского «трудоголического» угара заключается в переплетении стресса, самоутверждения и попытки заглушить внутренние проблемы.