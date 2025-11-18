В преддверии Нового года Перёкресток посвящает фильму «Буратино» специальное меню

Прокат стартует 1 января 2026 года — спустя ровно 50 лет после премьеры любимого целыми поколениями телефильма «Приключения Буратино». Новый фильм поражает звездным составом: Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров, Рузиль Минекаев, Лев Зулькарнаев, Светлана Немоляева, а также Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко.

Меню включает более 30 праздничных блюд, среди которых переосмысленные новогодние хиты: салат «Оливье» со слабосоленой семгой и перепелиным яйцом, «Селедка под шубой», салат с кальмаром и икрой, утиная ножка «Конфи» с томлеными яблоками и другие.

«Новогодняя коллекция предлагает новое прочтение классических праздничных блюд. Их приготовление включает сложные процессы, выверенные до минуты, например, для утки „Конфи“ мы 12 часов маринуем ножки в цитрусах, а затем еще 8 часов томим их при низкой температуре, чтобы мясо стало невероятно сочным. В „Оливье“ с лососем мы заменили майонез на нашу уникальную воздушно-творожную заправку, а в классическом „Оливье“ используем ту самую „ГОСТовскую“ колбасу, чтобы добиться вкуса детства. Каждое блюдо — это не случайный набор ингредиентов, а результат нашей работы в поиске идеального баланса между традициями и инновациями», — сказал бренд-шеф готовой еды торговой сети Евгений Хен.

Визуальная айдентика линейки выдержана в стиле фильма «Буратино», также на упаковке размещен QR-код, ведущий на страницу акции, в рамках который покупатели могут собирать золотые ключи и участвовать в розыгрыше новогодних подарков.

«Наше сотрудничество с фильмом „Буратино“ поможет создать особую атмосферу волшебства и праздника, объединив кулинарное разнообразие и культурное событие. В этом году наш „золотой ключик“ — это праздничная коллекция готовых блюд, созданная, чтобы вдохновлять и удивлять наших покупателей и наполнять их дом ароматом праздника», — заявила директор по развитию продаж готовой еды торговой сети Ольга Кормина.

