В преддверии Нового года партийцы в Раменском открыли «МастЕРские Деда Мороза»

Мастер-классы прошли 14 и 15 декабря на базе общественной приемной «Единой России». Об этом сообщила пресс-служба администрации Раменского городского округа.

«МастЕРские Деда Мороза» — это традиционная акция местного отделения партии, которая стала символом приближающихся праздников. Ежегодно сторонники, члены партии и депутаты фракции объединяются, чтобы создать атмосферу волшебства и радости для юных жителей города.

В рамках этой акции организуются мастер-классы по изготовлению новогодних открыток, игрушек и поделок. Участники мастер-классов — школьники, дети из многодетных семей, дети участников СВО и все желающие, которые хотят проявить свою фантазию и творческие способности.

«МастЕРские Деда Мороза» — это место, где ребята учатся создавать уникальные подарки своими руками, вкладывая в них частичку своей души. При этом дети общаются, обмениваются идеями, помогают друг другу и весело проводят время», — отметила председатель Совета сторонников партии «Единая России» Юлия Щукина.

В этом году сторонники партии организовали мастер-класс по созданию новогоднего декора с использованием техники аппликации и пластинографии.

«В преддверии новогодних праздников партия „Единая Россия“ проводит творческие выходные под названием „Мастерские Деда Мороза“. Это событие привлекает множество жителей нашего округа. По завершении мероприятия дети получают сертификаты и значки помощников Деда Мороза. Радостные эмоции ребят всех возрастов — лучшая награда для нас. Приглашаем всех желающих стать помощником Деда Мороза на мастер-классы, которые пройдут 21 и 22 декабря в ТЦ „Пирамида“, — сказал депутат — член фракции партии „Единая Россия“ Виталий Чехов.

Пока дети были заняты творческой работой, депутаты «Единой России» провели встречу с учителями и обсудили вопросы, связанные с улучшением качества образования в округе.

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