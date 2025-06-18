В Правительство внесли на рассмотрение изменения в положение о ФГИС УТКО

Минприроды России внесло на рассмотрение в Правительство РФ проект постановления о внесении изменений в постановление № 913, передает пресс-служба РЭО.

Последнее предусматривает расширение состава информации, которая будет содержаться в системе учета отходов (ФГИС УТКО). Проект постановления подготовлен с участием Российского экологического оператора.

«Согласно предложенным изменениям, в системе учета отходов будет содержаться информация о труднодоступных территориях, перегрузочных станциях, количестве и виде вторичных ресурсов, полученных в результате обработки отходов и раздельного сбора. Также о доле вторичных ресурсов в общей массе отходов, поступивших на обработку. Система будет получать данные о сдаче вторсырья на переработку, включая метод обработки и сведения о компаниях или индивидуальных предпринимателях, выполняющих эту работу», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

В системе будет доступна информация о количестве искусственных грунтов, произведенных из органической части отходов, дате их производства, об их использовании в качестве сырья или продукции при производстве товаров, выполнении работ.

Договоры, которые заключают региональные операторы или операторы по обращению с ТКО, занимающиеся обработкой ТКО, также будут содержаться во ФГИС, но в закрытой части.

Перечень органов и лиц, которым будет предоставлен доступ к информации в закрытой части ФГИС УТКО, расширится. В него включат Счетную палату РФ и контрольно-счетные органы субъектов России — для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; Генеральную прокуратуру РФ, прокуратуры субъектов РФ — для надзора; Совет Федерации и Госдуму — для парламентского контроля.

Проект постановления также предусматривает, что во ФГИС УТКО появятся реестры территориальных схем и организаторов торговли и электронных площадок, на которых проводятся сделки по передаче вторичных ресурсов и вторичного сырья.