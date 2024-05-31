В правительстве РФ считают, что запрет вейпов спровоцирует их нелегальный оборот
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Кабмин РФ в своем заключении о полном запрете вейпов отметил, что такое решение может способствовать росту их нелегального оборота, сообщает РИА Новости.
Ранее проект закона по этому вопросу внесли в Государственную думу.
В отзыве правительства на документ подчеркивается, что он требует концептуальной переработки.
Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее сказал, что от вейпов виден колоссальный вред. Чаще всего трагедии случаются с ребятами до 18 лет.