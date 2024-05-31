сегодня в 12:04

В правительстве РФ считают, что запрет вейпов спровоцирует их нелегальный оборот

Кабмин РФ в своем заключении о полном запрете вейпов отметил, что такое решение может способствовать росту их нелегального оборота, сообщает РИА Новости .

Ранее проект закона по этому вопросу внесли в Государственную думу.

В отзыве правительства на документ подчеркивается, что он требует концептуальной переработки.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее сказал, что от вейпов виден колоссальный вред. Чаще всего трагедии случаются с ребятами до 18 лет.