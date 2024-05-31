«Вред колоссальный»: в Госдуме решили запретить вейпы

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Законопроект о полном запрете вейпов поступит в Госдуму

Законопроект о полном запрете всех видов вейпов поступит в Государственную Думу в пятницу, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Межфракционный законопроект предполагает запрет продажи жидкостей и устройствами для их употребления, указано в законопроекте.

Инициаторы документа утверждают со ссылкой на данные врачей, что употребление таких веществ грозит тяжелым заболеваниям легких, указано в статье.

«Вред колоссальный. Практически ежедневно в новостных сводках мелькают трагические инциденты, связанные с употреблением вейпов, чаще всего несовершеннолетними», — заявил агентству депутат нижней палаты российского парламента Ярослав Нилов.