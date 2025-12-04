В поселке Зубово Подмосковья установили новогодние инсталляции и елку 4 декабря

В поселке Зубово городского округа Клин 4 декабря стартовал монтаж новогодних украшений. Местное предприятие закупило для жителей две светящиеся арки, восемь фигур сказочных оленей и главную елку высотой 9 метров.

Ель украсят более 240 метров гирлянд и десятки декоративных игрушек. Все инсталляции будут подсвечиваться яркими огнями, чтобы создать праздничную атмосферу.

На установку и подключение новогоднего убранства специалистам потребуется несколько дней. Жители поселка уже отметили приближение праздника.

«Я уже посмотрела фигуры, теперь смотрю, как собирают. Очень красиво будет! У меня теперь эмоции праздника, детства, подарков и запаха мандаринов», — поделилась местная жительница Татьяна К.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.