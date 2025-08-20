В поселке Пустоши Шатуры завершили строительство фельдшерского здравпункта

сегодня в 17:01

Строительство ФЗП велось в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Здание площадью 200 кв. м построено по инновационной системе индустриальных технологий высокоскоростного строительства. Оно состоит из 15 модулей и 24 фасадных панелей, изготовленных на заводе концерна «Pro Module».

Здесь разместятся кабинеты фельдшера, процедурная и прививочный кабинет для взрослых и детей, помещение для персонала. ФЗП оснащен современным оборудованием.

Открытие медучреждения запланировано на осень 2025 года.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.