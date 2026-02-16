В поселке Большевик прошел патриотический фестиваль «Время выбрало нас»

Ежегодный открытый патриотический фестиваль «Время выбрало нас» состоялся 15 февраля в Доме культуры поселка Большевик и был приурочен к Дню защитника Отечества, годовщине вывода советских войск из Афганистана и поддержке участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администарции округа.

Фестиваль объединил около ста участников из Серпухова, Пущино и Протвино. На сцене выступили солисты, творческие коллективы и чтецы, которые представили номера, посвященные воинскому подвигу и любви к Родине. Подготовка к мероприятию велась в течение всего года.

Почетными гостями фестиваля стали матери ветеранов боевых действий в Чеченской Республике и погибших защитников Отечества — участников специальной военной операции.

Депутат окружного совета Елена Акимова отметила, что такие встречи с живым словом и музыкой формируют у молодежи правильные ценности, чувство гордости за страну и ее героев. Она подчеркнула важность сохранения исторической памяти и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.