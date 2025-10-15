В пос Колюбакино Рузского округа завершили снос аварийного жилого дома

В поселке Колюбакино Рузского муниципального округа, на улице Заводская снесли аварийный жилой дом № 24. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Одноэтажный многоквартирный дом площадью порядка 180 кв. м был построен в 1964 году. В процессе эксплуатации здание подверглось значительному износу, снизилась прочность и надежность строительных конструкций. Дом признали аварийным, затем в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены необходимые процедуры по расселению жильцов 4 квартир.

После расселения строение было заброшено и начало разрушаться. Аварийную постройку включили в перечень для ликвидации и демонтировали силами администрации Рузского муниципального округа в сентябре текущего года.

В настоящий момент участок полностью расчищен от строительного мусора.

Порядок использования освободившейся территории определит администрация.

Всего в Рузском муниципальном округе было выявлено 224 объекта незавершенного строительства. На сегодня снесено и приведено в соответствие с требованиями законодательства 117 объектов, что составляет 52% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.