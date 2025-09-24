В пос Бакшеево Шатуры обсудили вопросы переселения из аварийного жилья

Выездная администрация состоялась в поселке Бакшеево округа Шатура. Местным жителям рассказали о том, что уже сделано и какие работы предстоит провести в населенном пункте. Например, в нынешнем году по адресу: ул. Князева, дом № 3, было выполнено устройство детской игровой площадки по программе губернатора. На территории в 200 кв. м появится резиновое покрытие, на которое установят качели, горки и другие элементы. Работы завершат до конца сентября, сообщает пресс-служба администрации округа.

Представители администрации округа Шатура совместно с руководителями различных служб и организаций также дали подробные разъяснения на интересующие людей вопросы.

Большинство личных и коллективных обращений были связаны с тем, что местные жители, чьи ветхие дома попали под расселение, не хотели бы выезжать за пределы родного поселка. Одним из недавно признанных аварийными стал многоквартирный дом № 4 по ул. Юннатов. Новое жилье люди смогут получить в конце 2028 года. Всего в населенном пункте непригодными для проживания признано около пяти тысяч квадратных метров жилья. Подробнее о начале и этапах строительства, о датах ввода домов в эксплуатацию доложил заместитель главы Вячеслав Федотов.

«Сейчас в поселке Бакшеево, в районе Больничного проезда, производятся работы по формированию земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома по государственной региональной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», — сообщил замглавы.

Также во время выездной администрации в рамках личного приема люди обратились с вопросами по техническому содержанию МКД, опиловке деревьев и кустарников во дворах, локальному ремонту дорог. По всем темам были даны подробные разъяснения. Там, где требуется более детальная проработка для принятия решения, специалисты выедут на место, оценят масштаб для проведения работ, и позже заявителю будет дан письменный ответ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.