сегодня в 22:32

В Польше заменят мужа и жену на супругов один и два в свидетельстве о браке

В польских свидетельствах о браке категории «муж» и «жена» будут заменены на «супруг номер один» и «супруг номер два». Об этом проинформировало Министерство цифровой трансформации страны, пишет ТАСС .

В ведомстве сообщили о подготовке соответствующего указа. По информации министерства, данная мера связана с необходимостью реализации решения Европейского суда, обязывающего Польшу признавать однополые* браки, заключенные в других государствах Евросоюза.

На сайте министерства указано, что предлагаемые изменения подразумевают использование гендерно-нейтральных терминов: «первый супруг» и «второй супруг».

25 ноября 2025 года Европейский суд принял решение по иску двух граждан Польши, обязывающее страну признавать однополые* браки, заключенные на территории других стран-членов ЕС. Действующее законодательство Польши не признает однополые* союзы, а Конституция страны определяет брак как союз между мужчиной и женщиной.

*Международная организация ЛГБТ внесена Росфинмониторингом в перечень террористов, экстремистов, а также запрещена в РФ.

