В Польше ребенок родился пьяным из-за алкоголя в крови матери

В одной из больниц Польши ребенок родился с высоким уровнем содержания алкоголя в крови из-за тяжелого опьянения матери, сообщает RT со ссылкой на Fakt.

Отмечается, что женщина попала в больницу на 38-й неделе беременности с уровнем алкоголя почти 3 промилле. Как пишет издание, это стало прямой угрозой для жизни как матери, так и ребенка. Врачи приняли решение об экстренном кесаревом сечении.

После операции выяснилось, что у малыша в крови было более 1,5 промилле алкоголя, что считается смертельно опасным для новорожденных.

Сейчас состояние ребенка стабильное.

В отношении матери возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

