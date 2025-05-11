В Подольске жители разместили 60 флагов городов-героев и воинской славы

В микрорайоне Климовск Подольска жители округа разместили на балконах более 60 флагов городов-героев и воинской славы, сообщили в пресс-службе округа.

На переходных балконах дома 11 на улице Генерала Смирнова к празднованию Дня Великой Победы жильцы дома вывесили 60 флагов городов-героев и воинской славы. На самом верхнем этаже возвышается 61-й флаг копия Знамени Победы.

Неподалеку находится Сад камней Памяти и Славы, где размещены многотонные каменные исполины из городов воинской славы. Не так давно туда привезли камни из Мелитополя и Мариуполя, теперь их 60. На балконы тоже вывесили флаги по числу камней.

В День Победы активисты микрорайона провели для детей и подростков викторину «Победа» с выдачей призов в виде имбирных пряников с символическим изображением геральдических элементов городов-героев и воинской славы. Перед выдачей наград для победителей викторины провели экскурсию по Саду камней Памяти и Славы с рассказом о всех собранных исполинах. В конце мероприятия все участники исполнили песню «День Победы» и станцевали под музыку 40-х годов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

«Хочу поздравить всех наших ветеранов, близких, которые их сопровождают, с 80-летием Победы. Добрая традиция перед парадом собираться у нас, чтобы иметь возможность вас обнять, поздравить с этим великим праздником, который отмечает вся наша страна», — сказал Воробьев.