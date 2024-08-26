В Подольске вынесен приговор по делу о незаконной организации азартных игр
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Подольский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Александра Круглова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны), сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.
В суде установлено, что в период с октября 2020 года по август 2022 года, Круглов организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования, а также сети «Интернет» вне игорной зоны на территории городского округа Подольск и г. Санкт-Петербург.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, деятельность злоумышленника была пресечена в августе 2022 года. В результате его противоправной игорной деятельности получен доход в сумме почти 7,7 млн рублей.
Ранее осужденный заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Круглова к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, со штрафом 600 тыс. рублей.
Государственное обвинение в суде поддерживал представитель Подольской городской прокуратуры.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.