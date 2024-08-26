В Подольске вынесен приговор по делу о незаконной организации азартных игр

Подольский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Александра Круглова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны), сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

В суде установлено, что в период с октября 2020 года по август 2022 года, Круглов организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования, а также сети «Интернет» вне игорной зоны на территории городского округа Подольск и г. Санкт-Петербург.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, деятельность злоумышленника была пресечена в августе 2022 года. В результате его противоправной игорной деятельности получен доход в сумме почти 7,7 млн рублей.

Ранее осужденный заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Круглова к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, со штрафом 600 тыс. рублей.

Государственное обвинение в суде поддерживал представитель Подольской городской прокуратуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.