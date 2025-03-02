В Подольске выбрали лучшие проекты школьных научных обществ

В школе № 29 имени П. И. Забродина на IV городском слете школьных научных обществ (ШНО) общеобразовательных учреждений Подольска победили проекты команд школы № 34, школы № 29 и климовской школы № 1, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В финал вышли 5 команд. По решению компетентного жюри лауреатами стали команды школы № 21 и школы поселка МИС. Всего приняли участие представители ШНО из 12 школ.

«Именно в нашей школе возникла идея проведения слёта школьных научных сообществ. Теперь же это ежегодное городское мероприятие, на котором представители ШНО демонстрируют свои стенды, рассказывают о проектах, которые выполняют, о достигнутых успехах. Направления разные: техническое, естественно-научное, историческое, творческое. Побеждают те, у кого ярче, интереснее и разнообразнее представлен опыт их школьного научного общества», — сказала директор школы № 29 Елена Акимова.

Она добавила, что занятия в школьных научных обществах являются стартовой площадкой для развития нужных навыков в будущей профессии. Это интересный досуг, возможность углубленно изучать интересующий предмет, нарабатывать умение работать в команде и выступать на публике.

Для участников слета подготовили насыщенную программу. Провели стендовую защиту деятельности ШНО командами школьных научных обществ, мастер-классы, презентации работ ШНО финалистами слёта, а также экскурсии в астрокосмический комплекс школы № 29, телестудию, лаборатории естественно-научного цикла и биоэнергетический комплекс.

Победители и призёры получили памятные подарки, среди них наборы для юных исследователей с занимательными опытами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.



«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.