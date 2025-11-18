В Подольске установили 12-метровую ель у Дома культуры «Октябрь»

В Подольске возле главного Дворца культуры округа «Октябрь» во вторник установили елку высотой 12 м и диаметром 5 м. Ее украсили 20 нитями гирлянд каждая длиной 10 м и 40 яркими шарами. Возле этой елки по традиции 1 января проводят традиционное праздничное гулянье «Зимние забавы» и конкурс новогодних костюмов в рамках проекта «Фестиваль новогодних персонажей». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Благовещенском сквере специалисты Подольского комбината благоустройства завершают украшение новогодней ели. Уже протестировали иллюминацию и сверкающую звезду на макушке. После завершения всех монтажных и декоративных работ огни временно погасят, но включат в полную силу уже на следующей неделе.

Всего в текущем году муниципальное предприятие планирует установить в Подольске 30 каркасных новогодних елок, а также нарядить три живые ели.

Сотрудники Подольского комбината благоустройства уже завершили установку шести праздничных деревьев, в том числе в поселке санатория «Родина», микрорайоне Львовский, поселке Поливаново и селе Сынково.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.