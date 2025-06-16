В Подольске ученые знакомят детей с методами генетики в разведении рыб и коров

В Подольске ученые Федерального исследовательского центра — ВИЖ им. Л. К. Эрнста разработали и начали проводить серию летних мастер-классов «Первый шаг в науку», направленных на формирование у обучающихся познавательного интереса к генетике животных. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На базе филиала ВНИИР состоялся мастер-класс «Тайны подводного мира» для учащихся 2 и 3 класса МБОУ «Центр Образования № 33». Школьники узнали о том, какие виды и породы рыб существуют в природе, чем они отличаются и какие из них обитают в прудах института. В практической части занятия учащимся предложили поучаствовать в викторине и ответить на тематические вопросы. По окончании мастер-класса детей ждала экскурсия по территории ВНИИР и возможность наблюдать за процессом проведения нереста у карпа.

Для учащихся 4 класса МОУ «Дубровицкая средняя общеобразовательная школа им. А. Г. Монетова» летние каникулы начались с посещения мастер-класса «Коровы бывают разные: черные, пестрые, красные». Ведущий научный сотрудник кандидат сельскохозяйственных наук Лариса Игнатьева рассказала школьникам о разнообразии, истории создания и особенностях локальных российских пород крупного рогатого скота, которые являются важнейшим национальным генетическим ресурсом. В практической части занятия четвероклассники наблюдали за животными, приняли участие в интерактивной игре и определили все отечественные породы коров, содержащиеся в ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста.

Занятия проводятся бесплатно в рамках реализации проекта «Развитие сети биоресурсных коллекций сельскохозяйственных животных» по соглашению с Минобрнауки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.