В Подольске участники «Активного долголетия» провели зарядку возле участка для голосования

В Подольске возле избирательного участка в УСЦ «Юность» провели зарядку участники команды «Радость движения», которая входит в программу «Активное долголетие». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Настроение спортивного праздника задал инструктор группы «Радость движения» Владимир Васильев. Одна из участниц коллектива, Мария Глушкова, после зарядки пришла на участок в УСЦ «Юность» вместе с единомышленниками и отдала свой голос за понравившихся кандидатов. Остальные поддержали ее аплодисментами.

«На этот раз активная гражданская позиция объединилась со здоровым образом жизни. Выборы в Совет депутатов округа продолжаются еще два дня. Проголосовать можно с 8:00 до 20:00 на своем участке. Адрес удобно уточнить на „Госуслугах“, а также на сайтах ЦИК России, Мособлизбиркома или на странице ТИК Подольска», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.