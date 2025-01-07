В Подольске тысячи православных приняли участие в службах на Рождество

В навечерие Рождества Христова архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий совершил Царские часы и Божественную литургию в Троицком кафедральном соборе Подольска. Его Высокопреосвященству сослужили клирики собора. По сугубой ектении была вознесена молитва о Святой Руси. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением Ярослава Филипсонова.

По окончании богослужения владыка Аксий обратился к молящимся с архипастырским словом.

«Сегодня, в Рождественский сочельник, мы совершили первое богослужение, посвящённое великому событию Рождества Христова. Вместе с ангельским ликом ныне мы воспеваем: „Слава в вышних Богу и на земли мир, в людях благоволение“. Святая Церковь призывает нас предать Богу всю свою жизнь, без остатка. Если человек посвящает кому-то всю жизнь, он своих интересов не преследует. Это возможно в человеческих отношениях, когда не ради Божиих заповедей человек жизнь свою полагает для других людей, а желая получить некоторую выгоду. Когда же мы жизнь посвящаем Христу, то никогда в ущербе не останемся. Бог говорит нам, что мы Ему уже Свои, друзья. А друг — это самый близкий человек, который знает наши сокровенные тайны. Друзей в нашей жизни много быть не может — но не из-за того, что мы делаем что-то не так, а по той причине, что нет такого количества людей, которые наше сердце слышат и понимают. И в свою очередь, мы понимаем и принимаем далеко не каждого человека. В день Своего Рождества Господь призывает нас быть внимательными, доброжелательными и услужливыми не только к близким и друзьям, но и к тем, кто от нас далёк, но нуждается в нашей помощи и поддержке. Сегодня мы с вами радуемся тому, что вновь по милости Божией дожили до Рождества Христова, и эту радость нужно разделить со всеми. С Рождественским сочельником! С праздником светлого Христова Рождества!» — сказал Аксий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.