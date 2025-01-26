В Подольске Татьянин день отметили в парке Талалихина

В Подольске молодёжь отметила Татьянин день в парке имени Виктора Талалихина, куда пришли сотни студентов, сообщили в пресс-службе округа.

Для них провели мастер-классы, викторины, ярмарки и множество других увлекательных активностей в ходе областной акции «ЗАЧЁТный парк». Сотни юношей и девушек смогли испытать себя в творческих конкурсах, провести время на развлекательных площадках и покататься на коньках.

Для учащихся вузов и Татьян вход на каток сделали бесплатным. Всех желающих угощали горячим чаем и сладостями. Провели беспроигрышную лотерею.

Также мероприятия по областной программе прошли в Детском парке на Весенней в Климовске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех учащихся вузов с Днем студента и пожелал им самых выдающихся достижений.