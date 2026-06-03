В Подольске студенты посетили налоговую инспекцию округа

Профориентационную встречу для студентов колледжа РГУТИС и учащихся школы №16 провели 1 июня в Межрайонной ИФНС России №5 по Московской области в Подольске. Ребятам рассказали о работе инспекции, цифровых сервисах и возможностях практики, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время экскурсии участники познакомились с основными задачами налоговой инспекции и организацией ее работы. Специалисты показали, как принимаются и обрабатываются декларации и другие документы, а также объяснили, как устроена налоговая система России и на какие цели направляются собранные средства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вся торговля, которая находится вне зоны уплаты налогов, вне зоны легального трудоустройства, не приветствуется.

«В торговле мигранты у нас не могут работать. Если они не могут работать, то и нестационарные торговые объекты <…> — тоже, собственно говоря (закрыты для работы мигрантов — ред.), это звенья одной цепи», — сказал Воробьев.