В Подольске провели семейно-спортивный фестиваль епархии

Семейно-спортивный фестиваль Подольской епархии прошел 1 мая на стадионе «Труд» в Подольске. В программе были народные игры, спортивные состязания и первый турнир по мини-футболу на Кубок архиепископа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль состоялся уже в четвертый раз. Его организовали Подольская епархия совместно с комитетом по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск, федерацией городошного спорта и общественными организациями.

Гости приняли участие в городошном и гиревом спорте, метании ножа, перетягивании каната, а также познакомились с пожарно-прикладным спортом. Мероприятие собрало семьи с детьми, которые провели праздничный день на свежем воздухе.

«Мы четвертый год подряд на этом стадионе проводим наше мероприятие, куда приезжают семьи с детьми, чтобы весело провести праздничные дни на свежем воздухе в радости взаимного общения, а не сидя дома перед телевизором», — отметил председатель комиссии по вопросам физической культуры и спорта Подольской епархии священник Владимир Брагин.

В этом году центральным событием стал первый турнир по мини-футболу на Кубок архиепископа Подольского и Люберецкого. На поле вышли восемь команд из Подольского, Люберецкого, Чеховского, Домодедовского, Малинского и Монастырского благочиний. Возраст участников составил от 16 лет и старше. В одной из команд ворота защищала девушка.

«В этом году мы расширили программу первым Кубком архиепископа по мини-футболу, собрав восемь команд со всей епархии. Главное здесь — не только спортивный азарт, но и радость живого общения людей разного возраста», — рассказал иерей Дмитрий Грицышин.

По итогам турнира команда из Подольска вошла в число призеров и заняла третье место. Фестиваль вновь стал площадкой для активного отдыха и укрепления семейных ценностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.