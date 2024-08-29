сегодня в 03:02

В Подольске провели конкурс на лучшую композицию из овощей и фруктов

В микрорайоне Климовск Подольска состоялся ежегодный конкурс «Вырастил сам» среди членов Всероссийского общества инвалидов. Городское отделение организации представило работы, выращенные на собственном участке, под девизом «Щедрый огород», сообщили в администрации городского округа Подольск .

В жюри вошли представители Климовского историко-краеведческого музея и местной детской музыкальной школы.

Каждый участник создал креативную композицию со своего огорода и придумал ей название, например: «Маскарад в саду», «Урожаю нет предела», «Кот-кабачок», «Кит-фонтан» и другие. Всего представлено порядка 40 работ.

«Наши талантливые садоводы не только выращивают богатый урожай, но и обладают творческими способностями, украшая свои работы», — отметила член жюри Ольга Круч.

Жюри определило 16 лучших работ и вручило грамоты отличившимся.

Ранее команда Климовской городской организации Всероссийского общества инвалидов приняла участие в открытом межрегиональном спортивном празднике Всероссийского общества инвалидов в Серпухове и завоевала 14 призовых мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.