В Подольске провели конференцию по повышению мастерства для 35 хореографов региона

В Подольске во Дворце культуры «Октябрь» 25 ноября состоялась областная конференция хореографов. Мероприятие собрало 35 специалистов из Красногорска, Коломны, Серпухова, Домодедова, Котельников и Подольска. Для гостей провели мастер‑классы по классическому и народному танцу, современной хореографии, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На открытии провели презентацию балетной студии «Синяя птица». С приветственным словом выступила руководитель и главный балетмейстер студии, заслуженный работник культуры Елена Морозова. Она рассказала об успехах коллектива. Недавно «Синяя птица» собрала полный комплект наград на конкурсе «Пируэты Подмосковья», организованный Министерством культуры и туризма Московской области. В мероприятии приняли участие более 500 юных танцоров.

Коллектив балетной студии «Синяя птица» показал высокие результаты и завоевал престижные награды. Среди лауреатов первой степени учащиеся 5-го класса — «Муки творчества», 8-го класса — Полина Евграфова, Елена Ковтун, Екатерина Цепелева с номером «Подснежник» и 10-го класса — Александра Александрова с номером «Вальс цветов» и фрагмент из балета «Эсмеральда». Педагогов коллективов также отметили специальными призами.

После торжественной части зрители увидели концертную программу, в которую вошли лучшие номера из репертуара коллектива.

Участники конференции отметили высокую профессиональную ценность мастер‑классов и теплую творческую атмосферу встречи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.