В Подольске прошел первый туристический слет для юнармейцев

Муниципальный этап регионального туристского слета «Движения первых» собрал порядка 100 юных туристов из школ Подольска. По результатам упорной борьбы право представлять Подольск на следующем этапе соревнований завоевали три команды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В старшей возрастной категории победила команда «Вокруг света за 80 дней» из МОУ СОШ №18 имени Подольских курсантов, в средней и младшей — команда «Фортуна» гимназии имени Подольских курсантов. Участники соревнований продемонстрировали высокий уровень туристических навыков, проявили силу, ловкость, смелость и командный дух.

Юнармейцев разделили на три возрастные категории: младшую (6-9 лет), среднюю (10-14 лет) и старшую (15-17 лет). Каждая команда состояла из 8 человек.

Ребята прошли несколько испытаний. В том числе укладка рюкзака, установка палатки, прохождение лабиринта, вязание альпинистских узлов. Жюри оценивало также знания участников в области медицины, топографии и краеведения.

Участие в туристических слетах помогает подготовить юнармейцев к безопасному проведению походов и дает возможность обменяться опытом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.