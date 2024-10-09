В Подольске поймали сбежавшего от ученых метиса овцы, похожего на косулю

Заблудившееся животное, которое два дня прогуливалось по центральным лицам Подольска, наконец-то вернулось домой в институт ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста. Потерявшаяся косуля или олененок, как писали в сети, оказалась овцой. Свой необычный внешний вид она получила из-за примеси архара, или горного барана, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Напуганное животное обнаружили сотрудники управляющей компании, поймали и смогли обездвижить до приезда егеря, который помог найти владельцев.

Помогли в поиске специальные бирки с индивидуальным номером. С помощью этой информации удалось оперативно определить владельцев потеряшки.

Животные института ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста регулярно пасутся на специально отведенных полях в поселке Дубровицы и иногда убегают в город. Отбившуюся от стада овцу, возможно, напугали собаки, поэтому животное убежало. Потеряшку уже забрали хозяева, сейчас с ней всë в порядке.

Жителей округа при встрече с необычным животным просят посмотреть, есть ли на нем характерные бирки с маркировкой. Тогда нужно обратиться к сотрудникам государственной ветеринарной службы и, если животное учтено, беглеца получится быстро вернуть домой.

ВИЖ является ведущим научно-исследовательским учреждением нашей страны. Здесь проводятся генетические исследования крупного и мелкого рогатого скота, разработка биотехнологий в области животноводства. На предприятии трудятся высококвалифицированные ученые — доктора и кандидаты наук. Исследования, проводимые коллективом ученых, не имеют аналогов в мире. В институте живёт первая в Россия клонированная корова по кличке «Цветочек» и её потомство.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.