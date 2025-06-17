В Подольске организовали 40 мест для трудоустройства подростков в июне

В Подольске для летнего трудоустройства подростков в округе в июне доступно порядка 40 рабочих мест. Ребятам предлагают стать подсобным рабочим, заняться озеленением и уборкой территорий и помещений, благоустройством. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Увидеть предложенные вакансии можно на единой цифровой платформе «Работа в России».

При трудоустройстве через кадровый центр Подмосковья несовершеннолетние могут в дополнение к заработной плате получить выплату господдержки в размере 2 646 рублей в месяц. Подробнее можно узнать на сайте кадрового центра Подмосковья.

Там же есть видеоинструкция о том, как найти подходящую вакансию, заполнить анкету-резюме и подать заявление на меру господдержки.

Федеральным законом от 16.04.2022 г. № 113-ФЗ «О внесении изменения в статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи» закреплено, что школьники, получающие пенсии по случаю потери кормильца, не утратят право на социальную доплату к пенсии в случае временного трудоустройства.

Вакансии регулярно обновляются и в ближайшее время их количество увеличат. Работодатели разместят информацию о рабочих местах на июль и август.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.