В Подольске определили победителей Всероссийской олимпиады учащихся по 3 предметам

В Подольске выбрали 4 победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике, химии и русскому языку. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Десятиклассник Павел Щавелев из школы «Бородино» вошел в число лучших по информатике, выпускница лицея № 1 Екатерина Зимичева — по химии. В олимпиаде по русскому языку первое место разделили десятиклассники Александр Быконя и Ксения Борисова, оба учатся в лицее № 23.

В олимпиаде по информатике принимали участие 33 школьника, призерами стали 9. Среди знатоков химии за право назваться лучшими боролись 10 ребят, призерами стали 4. В состязаниях по русскому языку принимали участие 84 старшеклассника, призерами стали 39.

«Еще четыре победы в копилке юных подольчан! Поздравляю ребят с этими достижениями. Это не только ваш личный успех, но и гордость для всего Подольска. Желаю вам новых свершений, интересных открытий и уверенности в своих силах!» — сказал глава городского округа Подольск Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.