В Подольске одними из первых проголосовали военные и общественники

В Подольске на выборах в Совет депутатов округа одними из первых проголосовали военный в запасе и общественники. В восемь часов утра начали работать 139 избирательных участков. Они будут открыты три дня 12, 13 и 14 сентября с 8:00 до 20:00.

Сотрудник Центрального архива Министерства обороны, полковник запаса Вооруженных сил России Дмитрий Тимофеев пришел на избирательный участок 2376 первым.

«Пришел в 8 часов утра проголосовать, чтобы исполнить свой гражданский долг. Люблю Россию!» — сказал Тимофеев.

Староста деревни Лаговское, член Общественной палаты и ветеран Нина Печагина вместе с супругом одни из первых проголосовали в поселке радиоцентра «Романцево».

Печагина вместе с супругом, заместителем председателя совета ветеранов округа Валерием Андреевичем, уже сделали свой выбор.

«Мы всегда вместе с мужем голосуем. Он со мной приходит на избирательный участок, но у него свое мнение, у меня свое. Выборы важны для того, чтобы мы продолжали работать, строить новые школы, дороги, дома культуры, проводить ремонт. Чтобы наши дети, внуки и правнуки жили благополучно. Это нужно нам, это наше настоящее и наше будущее», — отметила Печагина.

Печагины являются примером семьи с активной гражданской позиции. Староста рассказала, что у них с мужем уже сложилась традиция всегда голосовать вместе.

«Благодарю каждого, кто приходит на выборы, кто осознает ответственность за судьбу нашего округа и принимает участие в его развитии. Ваш голос важен!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.