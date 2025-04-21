В Подольске начались финишные работы в ходе строительства детсада на 160 мест

В Подольске к 1 сентября в ЖК «Каскад Парк» вблизи деревни Бережки откроют новый детский сад на 160 мест. Основные этапы строительства уже успешно реализованы, на объекте завершены ключевые работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На первом этаже полностью возведены внутренние перегородки, которые разделили пространство на функциональные зоны. На втором этаже специалисты завершили черновые работы и приступили к стяжке полов. Параллельно продолжается монтаж внутренних инженерных систем, включая вентиляцию, водоснабжение и электроснабжение.

Наружные работы также активно продолжаются. Строители уже начали отделку фасада. Этот важный этап не только придаст зданию завершенный внешний вид, но и обеспечит дополнительную теплоизоляцию и защиту от внешних воздействий.

Строительство ведется в строгом соответствии с графиком. Ожидается, что 1 сентября дети смогут пойти в новый детский сад, готовый принять воспитанников и обеспечить им комфортные и безопасные условия для развития и обучения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.