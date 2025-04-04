В Подольске начали отделочные работы пристройки на 200 мест к школе № 29

В Подольске подрядчик приступил к отделке нового здания пристройки на 200 мест школы № 29 имени П. И. Забродина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На площадке работают 47 специалистов и четыре единицы спецтехники. Строители приступили к отделочным работам, параллельно ведется монтаж инженерных систем и оборудования, установка сантехники, электропроводки, системы пожарной безопасности.

В новом корпусе площадью 4,2 тыс. кв. м оборудуют учебные кабинеты, спортивный зал, библиотечно-информационный центр, медицинский блок и офисные помещения для педагогов.

На прилегающей территории появится место для проведения общешкольных мероприятий, спортивные и детские площадки, зоны отдыха. Завершение работ запланировано на 1 сентября текущего года.

В рамках проекта проведут реновацию основного здания гимназии, которое было построено в 1980 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.