В Подольске на кладбищах установили новые ограждения и скамейки

В Подольске завершили установку нового ограждения и оборудовали новыми скамейками зоны для посетителей в ходе благоустройства территорий кладбищ «Красная горка-1» и «Красная горка-2». Их привели в соответствие требованиям регионального стандарта, сообщает пресс-служба администрации округа.

С 1 июля по 1 ноября здесь установили более 1 100 метров нового ограждения, семь водоразборных точек, семь новых контейнерных площадок. Также оборудовали новыми скамейками 12 зон для посетителей, установили четыре информационных стенда и навигационные таблички. Заменили 14 старых мусорных контейнеров и привели в надлежащий вид прилегающую территорию.

Заместитель главы городского округа Подольск Игорь Семенов накануне провел осмотр территории и отметил, что работы выполнены подрядной организацией качественно и в срок.

Благоустройство территорий кладбищ улучшит качество предоставления ритуальных услуг и условия осуществления ухода за местами захоронения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.