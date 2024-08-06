Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

сегодня в 12:04

В Подольске 15 августа состоится круглый стол для владельцев ресторанного бизнеса

15 августа в подмосковном Подольске состоится круглый стол для ресторанного бизнеса «Внедрение искусственного интеллекта в бизнес процессы ресторанного бизнеса. Обмен опытом. Воркшоп. Реальные кейсы». Участие в мероприятии примет представитель самого успешного ресторатора в России. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье.

Будут озвучены вопросы:

Текущие тенденции и достижения в области, про отечественные и зарубежные решения, типы нейросетей, которые полезны для предпринимателя;

Возможности ИИ в ресторанном бизнесе;

Бизнес-процессы ресторанов, возможные варианты оптимизации и автоматизации;

Практическое задание (декомпозиция, аудит, обсуждение общих проблем).

Дата встречи: 15 августа с 9:00 до 12:00 по адресу: конференц-зал администрации округа Подольск, ул. Кирова, дом № 4 (вход со стороны концертного зала).

Приглашенными гостями выступят:

Куратор направления Операционного менеджмента Novikov Space Business Наталья Милеенкова;

Сооснователь компании IVY, экс-промпт-инженер Yandex GPT Андрей Андреевич Питарев;

Сооснователь компании IVY Владислав Юрьевич Дегтев.

Организаторы мероприятия:

Руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей по Московской области в округе Подольск Артякова М.Е.;

Руководитель женского бизнес-сообщества «Бизнес. Женщины Подольск», лидер общественного мнения Общественной палаты округа Подольск Овечкина Д.А.

Вход на мероприятие свободный, но заранее необходимо зарегистрироваться:

@ovechkina_darya, 8 (917) 531-10-94;

@advokat_artyakova, 8 (910) 494-56-39.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.