В Подольске 14 сентября пройдет фестиваль «Тяга Фест II»

14 сентября на территории кабельного завода «СПКБ ТЕХНО» в Подольске пройдет промышленный фестиваль «Тяга Фест II», где гости окунутся в атмосферу производства. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Программа фестиваля включает экскурсии по заводу, выставку автомобилей и мотоциклов, мастер-классы, игровую зону, авторские лекции, фудкорт и живую музыку.

«Мининвест взаимодействует с предприятиями Подмосковья, которые вовлечены в развитие промышленного туризма и открывают свои производства для посетителей. Этот промышленный фестиваль также направлен на развитие туризма такого типа. Он ориентирован на все социальные группы и будет интересен как молодежи и студентам, так и семьям с детьми, которые хотят интересно провести выходные. Всех приглашаем погрузиться в атмосферу промышленного производства», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Фестиваль «Тяга Фест II» пройдет 14 сентября на территории кабельного завода «СПКБ ТЕХНО» по адресу: Московская область, г. о. Подольск, улица Бронницкая, д. 5.

Приобрести электронные билеты можно на сайте.

Ознакомиться подробнее с программой мероприятия можно в официальной группе фестиваля ВК.

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Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.