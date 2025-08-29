В Подмосоквье 300 детей с ОВЗ и детей-инвалидов получат стипендии губернатора

Накануне в Московской области прошло заседание совета по присуждению именных стипендий губернатора, на котором были подведены итоги приема заявлений от родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в сфере образования. В этом году прием заявлений проходил в новом формате — впервые он осуществлялся через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области, что значительно упростило процесс подачи документов и сделало его более доступным. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В этом году в реестр кандидатов вошли 830 обучающихся из общеобразовательных школ, учреждений среднего профессионального образования (СПО) и организаций дополнительного образования.

На заседании совета было принято решение о присуждении именных стипендий 300 стипендиатам, которые продемонстрировали выдающиеся достижения на федеральном и региональном уровнях. Среди них — победители и призеры интеллектуальных, спортивных и творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей.

Выплаты стипендий будут осуществлены в ноябре–декабре этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.