В подмосковных центрах «Мои Документы» пройдут мероприятия ко Дню Победы

В честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне региональные МФЦ проведут ряд тематических мероприятий для жителей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«В преддверии 80-летия Великой Победы МФЦ Подмосковья станут одной из площадок для проведения разноплановых мероприятий, от конкурсов детского рисунка до всероссийских патриотических акций. Таким образом мы помогаем сохранять и приумножать наше историческое наследие», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Конкурс детского рисунка проведут в МФЦ Бронниц. Отбор работ проводится по нескольким номинациям: «Яркие краски Победы», «Никто не забыт, ничто не забыто», «9 Мая». Принести творческие работы можно по 7 мая (11:00) по адресу: г. Бронницы, ул. Кожурновская, д. 73. Выставка детских рисунков «Я помню! Я горжусь!» пройдет в подольском МФЦ по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 39. Юные художники могут принести свои работы в любой МФЦ округа по 7 мая.

До 9 мая, посетив любой офис МФЦ Одинцовского округа, можно получить в подарок символ мира — Белого голубя. Кроме того, на стойке информации в центрах «Мои Документы» всем желающим выдают Георгиевскую ленточку.

К Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» также присоединились МФЦ и в других муниципалитетах. Получить ленточку можно в центрах «Мои Документы» в городских и муниципальных округах: Богородский, Дмитров, Долгопрудный, Зарайск, Истра, Клин, Коломна, Королев, Краснознаменск, Лобня, Лосино-Петровский, Лыткарино, Люберцы, Молодежный, Мытищи, Одинцово, Орехово-Зуево, Раменский, Реутов, Серпухов, Ступино, Талдом, Фрязино, Химки.

Кроме того, в подмосковных МФЦ проходит патриотическая акция «Стена памяти», к которой могут присоединиться жители региона и внести свой вклад в сохранение памяти о героях. Для этого необходимо предоставить фотографии своих родственников — ветеранов Великой Отечественной войны (с указанием ФИО участника, звания, годов участия и ваших контактных данных). Акция «Стена памяти» пройдет в МФЦ в Дмитрове, Егорьевске, Жуковском, Лыткарине, Лосино-Петровском, Одинцове, Подольске, Раменском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.