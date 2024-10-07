сегодня в 09:25

В подмосковном ЖК «Гармония Парк» введен в эксплуатацию учебный корпус гимназии

В ЖК «Гармония Парк» введен в эксплуатацию учебный корпус гимназии № 4. Разрешение выдано Министерством жилищной политики Московской области. В новом задние будут учиться 270 школьников, сообщает пресс-служба ведомства.

Здание образовательного учреждения выдержано в современном архитектурном стиле. В нем оборудованы специализированные кабинеты для изучения естественных наук, иностранных языков, спортивный и актовый залы. Выполнено благоустройство прилегающей территории с организацией многофункциональных спортивных площадок. Посещать учебное заведение смогут дети, живущие в 6-м микрорайоне Лыткарино.

ЖК «Гармония Парк» — комплекс комфорт-класса расположен в городе Лыткарино, в 15 минутах езды от МКАД. Проект состоит из 6-ти семнадцатиэтажных корпусов с кладовыми помещениями и подземным паркингом. На первых этажах корпусов предусмотрены магазины, кафе, а также все необходимые бытовые и сервисные службы.

Застройщики возвели соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.