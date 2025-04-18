В подмосковном центре «Авангард» обсудили подготовку подрастающего поколения

17 апреля в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» состоялось выездное заседание Совета Федерации Федерального Собрания РФ на тему: «Подготовка подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В мероприятии приняли участие более 850 человек, включая представителей Совета Федерации, Минобороны России, Минпросвещения России, педагогов, кадетов, участников СВО и общественных организаций.

В ходе заседания обсуждались ключевые вопросы подготовки молодежи к службе в армии, развитие кадетского образования и совершенствование начальной военной подготовки в школах. Были поддержаны инициативы по привлечению ветеранов к работе с подрастающим поколением, расширению сети центров «Авангард» и Домов «ЮНАРМИИ», а также введению Дня российского кадета 17 февраля в честь создания первого кадетского корпуса в 1732 году.

Особое внимание было уделено образовательным программам. Для восьмиклассников введут сборы в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины», а лучшие кадетские школы получат признание через новый всероссийский конкурс. Также планируется расширение программ для студентов колледжей. Это позволит улучшить подготовку молодежи как для службы в армии, так и для жизни.

В пресс-службе ведомства добавили, что в ходе мероприятия перед участниками заседания выступил хор Образовательного центра — кадетской школы «Корабелы Прионежья» с песней «Служить России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.