В подмосковном Пушкине пенсионер стал фигурантом уголовного дела из-за патронов

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В подмосковном Пушкине у 70-летнего мужчины изъяли 392 патрона и 2,5 кг пороха

Сотрудники подмосковной полиции расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 70-летнего пенсионера, который незаконно хранил патроны, предмет, визуально напоминающий пистолет, и 2,5 килограмма пороха, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

По словам начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Московской области Татьяны Петровой, злоумышленник незаконно хранил запрещенные предметы в гаражном боксе. После обыска опасные вещи изъяли.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавила Петрова.

Согласно статье 222 Уголовного кодекса России, мужчине может грозить срок до 5 лет лишения свободы.

Ранее в московском районе Бибирево 50-летний мужчина открыл стрельбу из окна квартиры по автобусу. Законно ли он владел оружием, не уточняется, но он стал фигурантом дела по статье о хулиганстве.