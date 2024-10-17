В подмосковном поселке Тучково выполнен ремонт детской площадки

Заместитель главы Рузского городского округа Дмитрий Игнатьев совместно с начальником территориального отдела Тучково Виктором Русаковым и депутатом Рузского городского округа Надеждой Серых сегодня провели обход в поселке Тучково, в домах 7, 9, 9а по улице Силикатная, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Жители часто обращали внимание на поврежденные элементы детской площадки — ремонт выполнен, но еще необходимо провести покраску лавок и отремонтировать урны. Работы будут выполнены в течение недели», — сказал заместитель главы Рузского городского округа Дмитрий Игнатьев.

Обход был полезен, так как позволил заместителю главы Рузского городского округа Дмитрию Игнатьеву оценить состояние детской площадки и выявить проблемы, которые требуют внимания. Работы по покраске лавочек и ремонту урн будут проведены в течение недели, что улучшит условия для детей и повысит комфорт жителей поселка Тучково.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.