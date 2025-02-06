В подмосковном поселке Некрасовский благоустроят лесопарк

Лесопарковая зона между микрорайонами Строителей и Трудовая в поселке Некрасовский Дмитровского округа вскоре превратится в уютное и безопасное место для отдыха и прогулок, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ближайшее время здесь начнутся масштабные работы по благоустройству в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023–2027 годы.

Территория площадью 3,5 га получит новую жизнь: будут сохранены все зеленые насаждения, а для дополнительного озеленения высадят новые деревья и кустарники, такие как дерен, бузина и клен. Появятся красивые цветники с многолетними растениями.

Проект предусматривает создание удобных пешеходных дорожек, которые будут освещены и частично вымощены деревянным покрытием, брусчаткой или асфальтобетоном. Для активного отдыха построят современную детскую площадку, спортивную зону с тренажерами, полосой препятствий и памп-треком. Также появятся уютные зоны отдыха с навесами, качелями и специальными площадками для пикников с мангалами.

Территория будет оборудована скамейками, урнами, велопарковками и велопешеходной дорожкой. Для безопасности установят видеонаблюдение системы «Безопасный регион». Дополнительно предусмотрены дренажные системы для предотвращения подтоплений, крытые контейнерные площадки и туалетный модуль, доступный для маломобильных групп населения.

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин отметил, что благоустройство лесопарка направлено на создание комфортной и привлекательной среды для жителей всех возрастов, что особенно важно в связи с ростом населения поселка.

Работы будут выполнены компанией ООО «УниСтрой», и вскоре жители Некрасовского смогут наслаждаться обновленным пространством для отдыха и активного досуга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.