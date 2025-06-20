В подмосковном Комлесхозе обсудили оптимизацию управления отраслью

Комитет лесного хозяйства Московской области принял делегацию из 16 специалистов финансовых и кадровых служб органов управления лесами республик Бурятия, Дагестан и Мордовия, Приморского и Хабароского краев, а также Иркутской и тамбовской областей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цель визита — обмен опытом по реализации государственных функций в сфере лесных отношений, включая:

Финансово-экономическое обеспечение.

Правовое и документационное сопровождение кадровых служб.

Участников поприветствовал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, отметив важность профессионального диалога для развития отрасли.

«Обмен опытом между регионами и изучение передовой практики Московской области в сфере оптимизации подведомственных структур Комитета лесного хозяйства имеют ключевое значение для повышения эффективности управления лесной отраслью. Эти меры направлены на улучшение координации деятельности различных подразделений, что способствует более рациональному использованию ресурсов и обеспечивает устойчивое сохранение защитных лесов. В конечном итоге, наша цель — создать условия для экологически безопасного развития регионов и поддержания высокого уровня природоохранных стандартов», — сказал председатель Комлесхоза.

На встрече обсудили вопросы организации работы в разных регионах, лучшие методики управления лесных хозяйств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.