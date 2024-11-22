В подмосковной деревне Давыдовское завершена уборка неликвидной древесины

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Завершена уборка неликвидной древесины в районе деревни Давыдовское городского округа Истра. Данный экологический проект направлен на восстановление и улучшение состояния лесных массивов, что способствует созданию привлекательной среды как для жителей, так и для туристов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На территории Новоиерусалимского участкового лесничества, входящего в состав Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес», проводились работы по очистке леса от неликвидной древесины на площади 6,9 гектара. Эти работы осуществлялись специалистами Клинского-Истринского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз».

Упавшие деревья и крупные ветки были аккуратно собраны и упакованы в поленницы, что позволяет минимизировать воздействие на окружающую природу и сохранить естественную красоту местности.

Местные жители отметили заметные изменения в лесной зоне. В чате Истринского лесничества начали появляться сообщения от благодарных граждан, которые оценили усилия по заботе о природе и акцентировали внимание на значимости таких мероприятий для экологии и улучшения внешнего облика родных мест.

Заместитель директора Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» Сергей Лексашов, подчеркнул, что сотрудники лесничества будут продолжать следить за выполнением санитарно-оздоровительных мероприятий, чтобы обеспечить дальнейшее благоустройство и сохранение лесного массива.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.