В подмосковной Балашихе создают мурал в память о военкоре «Известий» Еремине

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Сотников: мурал в честь погибшего военкора Еремина создадут на его доме

В городе Балашиха Московской области создают мурал в память о военкоре «Известий» Семене Еремине. Он будет напоминать о достойном человеке, публикует одноименная газета заявление оператора телеканала Владимира Сотникова.

Еремин был патриотом. Он принимал участие в конфликте на Донбассе с 2014 года.

Мурал создают на многоквартирном доме в городе Балашиха. Именно здесь жил военкор.

Семен Еремин был убит украинскими войсками в зоне СВО 19 апреля. Его атаковал FPV-беспилотник ВСУ.

Ранее мурал с изображением Еремина появился на стенах боксерского клуба на улице Терешковой в Балашихе. На мероприятие в честь его открытия приходили прославленные российские спортсмены.