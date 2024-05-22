Боксер Костя Цзю открыл новый арт-объект в Балашихе

Граффити «Сила в правде» с изображениями легендарного российского актера Сергея Бодрова — младшего и военкора «Известий» Семена Еремина появилось на стенах боксерского клуба им. В. П. Агеева на улице Терешковой в Балашихе, передает пресс-служба администрации городского округа.

На церемонию открытия приехали Герой России Александр Головашкин, прославленные российские боксеры — абсолютный чемпион мира среди профессионалов Костя Цзю, чемпион мира по боксу Александр Бахтин, абсолютный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Папин, легендарный российский промоутер Владимир Хрюнов, меценат, руководитель благотворительного фонда поддержки боксеров «Русь» Анатолий Петров, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич, почётные гости, а также спортсмены и активные жители города.

Выбор героев для граффити стал не случайным. Единогласным мнением гостей они представляют собой «дух времени» и служат образцом мужества и героизма русского человека.

«Сила в правде, в правде о подвиге нашего героического народа, наших родных и близких людей, подарившим нам жизнь в годы Великой Победы. Сегодня, во время проведения специальной военной операции, внуки и правнуки великих победителей с оружием в руках отстаивают эту правду. Правду о подвиге, правду о сохранении нашей истории. Молодой парень отдал свою жизнь в борьбе за эту правду», — сказал Герой Российской Федерации Александр Головашкин.

Спецкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО при подготовке репортажа про борьбу с беспилотниками. Журналист получил ранения, от которых позднее умер. Еремин прошел через «самые горячие фазы Донбасского конфликта», освещал боевые действия в Сирии, а в зоне спецоперации работал с самого ее начала. Недавно у него родилась дочь.

Сергей Бодров — младший с 20 сентября 2002 года официально считается пропавшим без вести вместе со съёмочной группой во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье Северной Осетии, где проводились съемки фильма «Связной».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев порекомендовал главам округов включаться в вопросы цифровизации технических процессов.

«Мы ушли от бумажного дневника и журнала. Сейчас это стало раритетом», — отметил Воробьев.