В Подмосковье «Женское движение Единой России» проводит серию православных гостиных

Инициатива проведения подобных встреч в муниципалитетах Московской области принадлежит региональному координатору партийного проекта «Женское движение Единой России», уполномоченному по правам детей в Московской области Ксении Мишоновой, а также Межъепархиальному ответственному Московской митрополии по вопросам защиты материнства, детства, протоиерею Андрею Коробкову.

3 сентября в Воскресенске состоялась уже девятая встреча. В которой приняли участие более 20 жен, матерей и сестер защитников, Родины, находящихся в зоне специальной военной операции. В Иерусалимском храме молебен о здравии и благополучии военнослужащих, а также панихиду о погибших воинах совершил Андрей Коробков в сослужении настоятеля храма отца Сергия.

Как отметила Ксения Мишонова, такой формат встреч является не только значимым, но и необходимым в это непростое время.

«Семьи военнослужащих зачастую сталкиваются с эмоциональными и психологическими трудностями, связанными с отсутствием близких, неопределенностью и тревогой. Православные гостиные становятся местом, где они могут открыто делиться своими переживаниями и получать обратную связь. Православные гостиные — это не просто мероприятия, это возможность для наших женщин стать частью чего-то большего, ощутить поддержку сообщества и укрепить свою веру», — уточнила Мишонова.

Она также подчеркнула, что подобные мероприятия могут помочь детямбойцов понять ситуацию, в которой оказалась семья, и научиться справляться с эмоциями.

По словам Андрея Коробкова, подобные мероприятия предоставляют возможность семьям почувствовать поддержку общества и единство.

«Это особенно важно в трудные времена, когда близкие находятся вдали от дома и участвуют в военных действиях. „Православная гостиная“ становится важным местом для поддержки, общения и духовного обогащения матерей, жен, сестер участников специальной военной операции, способствуя их сплочению и укреплению морального духа», — отметил Андрей Коробков.

Вместе с близкими родственниками героев молился о здравии военнослужащих и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

В Троицком соборе Щелкова 4 сентября 50 жен и матерей бойцов специальной военной операции приняли участие в молебне о здравии участников СВО и панихиду о погибших воинах, которые совершил Андрей Коробков.

Депутат Госдумы Александр Толмачев отметил, что подобные мероприятия помогают найти ответы на вопросы, которые интересуют женщин.

5 сентября в храме Вознесения Господня в Кашире на молебне собрались более 30 участниц. Богослужение совершили Андрей Коробков и иерей, настоятель Введенского храма города Кашира, благочинный Каширского округа Коломенской епархии Московской области Валерий Сосковец.

Член каширского отделения Комитета Семей Воинов Отечества Марина Паршева отметила, что помощь участникам СВО и их семьям является одной из главных задач.

После богослужения в культурно-досуговом центре «Родина» прошла трапеза, на которой участники обсудили вопросы, касающиеся поддержки семей участников СВО.

На сегодняшний момент уже прошло 11 православных гостиных в разных округах Подмосковья.