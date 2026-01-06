В Подмосковье женщина опохмелилась стеклоочистителем и умерла

В Подмосковье женщина скончалась после того, как похмелилась стеклоочистителем, сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что 58-летняя женщина отравилась токсичным веществом в своей квартире в Подольске на улице Заречно-Набережная. Оказалось, что это был стеклоочиститель. Инцидент произошел в 4 утра.

Женщина впала в кому от отравления, у нее произошла остановка сердца. Бригада скорой пыталась провести сердечно-легочную реанимацию, но это не помогло.

Ранее трехлетний малыш отравился алкоголем в новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде. Всего от отравления спиртными напитками в ночь на 1 января отравились четверо детей в возрасте от 3 до 16 лет.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.